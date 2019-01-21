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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من المحافظات أسفرت عن استشهاد و جرح عدد من المواطنين وتدمير منازل ومنشآت اقتصادية خلال الـ24 ساعة الماضية .

طيران العدوان يشن 28 غارة على 4 محافظات
الإثنين, 21-يناير-2019
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 28 غارة على 4 محافظات
شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من المحافظات أسفرت عن استشهاد و جرح عدد من المواطنين وتدمير منازل ومنشآت اقتصادية خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان السعودي شن ست غارات على مصنع للإسفنج في منطقة جدر بمديرية بني الحارث أسفرت عن استشهاد مواطنين أثنين وجرح خمسة آخرين وتسببت باشتعال حريق بالمصنع ، كما تضررت عدد من منازل المواطنين إثر غارتين للطيران على منطقة جدر بالمديرية نفسها .

و شن الطيران المعادي خمس غارات على قاعدة الديلمي بأمانة العاصمة ،وغارتين على هنجر خلف المستشفى السعودي الألماني و غارة على ورشة في منطقة دارس بخط البحث الجنائي ،وأخرى على معسكر الحفا .

كما استهدف الطيران بست غارات مناطق متفرقة بأمانة العاصمة ،وشن غارة على مصنع للإسفنج في شملان خط وادي ظهر بمديرية همدان بمحافظة صنعاء تسببت بنشوب حريق كبير في المصنع.

وأشار المصدر إلى استشهاد طفل في قرية العقدة جنوب شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة إثر استهداف المرتزقة للقرية بالأسلحة الرشاشة ،وتم استحداث تحصينات جديدة لقوى العدوان شمال المديرية ،فيما استهدف قصف مكثف للمرتزقة بالمدفعية أماكن متفرقة جنوب حيس.

كما استهدف قصف مكثف لقوى العدوان بالأسلحة الرشاشة منطقة 7يوليو السكنية بمديرية الحالي ، واستهدفوا بالعيارات الرشاشة والمدفعية أماكن متفرقة في شارع الخمسين ومدينة الشباب في شارع ال 90 بالمديرية نفسها .

و في مديرية الدريهمي مشط المرتزقة بالعيارات الثقيلة قرية الشجن مع تحليق مكثف للطيران التجسسي المعادي فوق أجواء المديرية، وأطلقوا خمس قذائف مدفعية على القرية ، وتم قصف قرية الزعفران في كيلوا 16 بالعيارات الثقيلة و قذائف المدفعية .

واستحداث الغزاة و المرتزقة تحصينات ومواقع عسكرية بالقرب من جولة الغراسي ، و استهدفوا بقصف مدفعي مكثف أماكن متفرقة من منطقة الفازة بمديرية التحيتا .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منازل المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة ،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي .








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