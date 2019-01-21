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المؤتمر نت - نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته، فيما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم لهم خلال الـ24 ساعة الماضي

قصف مواقع للعدوان .. إفشال محاولات تسلل للمرتزقة
الإثنين, 21-يناير-2019
المؤتمرنت -
قصف مواقع للعدوان .. إفشال محاولات تسلل للمرتزقة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته، فيما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم لهم خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش السعودي جنوب شرق جحفان بجيزان أسفرت عن السيطرة على عدد من المواقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

أشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة في الفريض،ودكت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مجمع المعزاب بجيزان.

كما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية إغارة على التبة الرميلة بالقذاميل في الاجاشر قبالة نجران وتمشيط مدفعي مكثف نتج عنها مصرع وجرح عدد منهم، فيما قتل وأصيب عدد من المرتزقة في تفجير استهدفهم في صحراء البقع قبالة نجران.

وفي عسير هاجم الجيش واللجان مواقع المرتزقة في الربوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية هجومية على عدد من التباب في قانية بمحافظة البيضاء واغتنام أسلحة متنوعة .. لافتا إلى أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ زلزال2 تجمعات المرتزقة في معسكر خالد بمحافظة تعز.

وفي محافظة الجوف افشل الجيش واللجان الشعبية ثلاث محاولات تسلل لمرتزقة العدوان في وادي شواق بمديرية الغيل وجبهة اسطر نتج عنها مصرع وإصابة عدد منهم.

كما أكد المصدر مقتل عناصر من الفريق الهندسي للعدوان في تفجير استهدفهم بالسلان بالساقية، وكذا مصرع وجرح مصرع وجرح عدد من المرتزقة وأإراق آلية عسكري واغتنام أسلحة متنوعة خلال عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في الظهرة بمحافظة الجوف .

وهاجم الجيش واللجان مواقع المرتزقة في جبهة السلان بمديرية المصلوب وتكبيدهم خسائر كما تم تدمير ثلاث آليات عسكرية للمرتزقة في الخليفين والعقبة وصبرين بمديرية خب والشغف .

ولفت المصدر إلى أنه تم إطلاق صاروخي زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للغزاة والمرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض، فيما قتل وأصيب عدد من المرتزقة إثر استهداف تجمعاتهم بالمنطقة نفسها بالصواريخ والقذائف.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نفذ الجيش واللجان هجومين منفصلين على مواقع المرتزقة شرق جبل النار وشرق الحصنين بالمزرق بجبهة حرض أسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم والسيطرة على موقعين واغتنام أسلحة متنوعة، كما تم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة شرق جبل النار.








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