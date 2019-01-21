المؤتمرنت -

صاروخان باليستيان يدكان تجمعات للعدوان بجيزان وعسير

أطلقت القوة الصاروخية اليوم صاروخين باليستيين من طراز بدر1- p على تجمعات وتحشيدات عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي في جيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1- p على تحشيدات للمرتزقة في جيزان ، وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية استهدف بصاروخ باليستي بدر1- p معسكر للتدريب والتحشيد في علب بعسير.. مؤكدا أن الصاروخ أوقع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

