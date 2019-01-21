أخبار المبعوث الأممي يصل صنعاء المؤتمرنت -

المبعوث الأممي يصل صنعاء

وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.



كان في استقبال المبعوث الأممي مراسيم وزارة الخارجية.



(سبأ)

















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