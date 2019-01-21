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المبعوث الأممي يصل صنعاء
الإثنين, 21-يناير-2019
المؤتمرنت
-
المبعوث الأممي يصل صنعاء
وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
كان في استقبال المبعوث الأممي مراسيم وزارة الخارجية.
(سبأ)
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