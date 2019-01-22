المؤتمرنت -

60 قذيفة مدفعية للعدوان على قريتين في كيلو 16

واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان أطلقوا أكثر من 60 قذيفة مدفعية على قريتي محل الشيخ والزعفران في كيلو 16 بمديرية الدريهمي ، واستهدفوا بالسلاح المتوسط والثقيل غرب السفينة ومناطق متفرقة من منطقة كيلو16 .



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة أطلقوا عدداً من القذائف المدفعية ومشطوا بالعيارات الثقيلة منطقة الكوعي بالدريهمي ، كما قصفوا بالمدفعية والرشاشات باتجاه فندقي القمة والاتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي.



وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة بعدد من قذائف المدفعية ، كما أطلقت ثلاث قذائف هاون باتجاه فندق الواحة في منطقة 7يوليو السكنية.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان التجسسي حلق بشكل متقطع في أجواء مدينة الحديدة وعدد مديريات المحافظة.



وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه، فيما استهدف قصف صاروخي منطقة طلان بمديرية حيدان .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية باقم بالتزامن مع قصف مدفعي سعودي على ممتلكات المواطنين في المديرية.



وقال المصدر إن طيران العدوان شن غارة على منطقة خيوان في مديرية سفيان بمحافظة عمران، و أربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

