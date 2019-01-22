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المؤتمر نت - استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال ال24 ساعة الماضية ،وتم كسر زحوفاتهم وتنفيذ عمليات هجومية على مواقعهم أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم وتدمير آلياتهم .

قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعمليات للجيش
الثلاثاء, 22-يناير-2019
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعمليات للجيش
استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال ال24 ساعة الماضية ،وتم كسر زحوفاتهم وتنفيذ عمليات هجومية على مواقعهم أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم وتدمير آلياتهم .

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1P على معسكر للتدريب والتحشيد في علب بعسير أصاب هدفه بدقة موقعاً قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

و أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً من طراز بدر1P على تحشيدات للمرتزقة في جيزان وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم ، وتم تدمير جرافة عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه قبالة جبل قيس .

وفي جيزان أيضاً تم تدمير آليتين عسكريتين تابعتين للمرتزقة قبالة جبل قيس ومصرع ثمانية كانوا على متنهما ، واستهدف صاروخ موجه آلية عسكرية للمرتزقة ما أدى الى تدميرها ومصرع طاقمها .

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش و اللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في مربع شجع غرب نجران سبقها تمشيط مدفعي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم تدمير آلية تابعة لهم .

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين استهدف تجمعاتهم في صحراء البقع قبالة نجران ، و تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بكمين أخر لوحدة الهندسة بالصحراء نفسها ، فيما تمت السيطرة على أحد المواقع العسكرية التابعة للمرتزقة قبالة السديس وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي القطاع ذاته دمرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة في صحراء الاجاشر ومصرع وإصابة من عليها .

وأكد المصدر مصرع كلا من القادة المرتزقة عبد الباري صالح المسلمي ،جابر صالح البخيتي المسلمي ،احمد عبده عوفان المسلمي بنيران الجيش واللجان الشعبية في الغيل بمحافظة الجوف .

وكسر أبطال الجيش و اللجان زحفاً للمرتزقة على أسطر ومصرع وجرح عدد منهم ، كما قتل و جرح عدد من المرتزقة بكمين محكم بالجبهة نفسها ،وتم تدمير آلية للمرتزقة في المهاشمة ومصرع من كانوا عليها على متنها .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة قبالة منفذ الطوال بحرض محافظة حجة محققة إصابات مباشرة ،كما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شرق حرض ، وتم إعطاب جرافة عسكرية للمرتزقة في حيران .








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