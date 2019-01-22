المؤتمرنت -

اللجنة التنظيمية لانعقاد (الدائمة الرئيسية) تناقش مستوى الانجاز لمهامها

عقدت اللجنة التنظيمية للتحضير لاجتماع دورة اللجنة الدائمة الرئيسية صباح اليوم اجتماعا لها برئاسة خالد الشريف رئيس اللجنة وحضور الاعضاء .



ناقش الاجتماع عملية انجاز اللجان المتفرعة لمهامها المتضمنة تنشيط الاتصال والتواصل مع فروع المؤتمر والهيئات التكوينية الرئيسية " النيابية والشوروية والوزارية " بخصوص تأكيد الحضور والمشاركة في أعمال الدورة المرتقبة .



وناقش رئيس وأعضاء اللجنة التنظيمية خطوات استكمال بيانات الاعضاء وتحديث قوام عضوية اللجنة الدائمة بحسب ما حدده النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه .



واتخذت اللجنة عددا من القرارات الهامة والتي من شأنها انجاح عقد دورة اللجنة الدائمة في ظل ظروف تنظيمية ملائمة تعزز دور المؤتمر الشعبي العام ومكانته في العمل السياسي والحزبي وبما يلبي طموحات اعضائه ومكانته في المجتمع واحياء عملية الاتصال والتواصل التنظيمي بين اعضائه لمواجهة التحديات القائمة .

