المؤتمرنت -

الإغاثة الإسلامية توزع مستلزمات شتوية لـ(1200) أسرة

نفذت منظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن وبدعم مكتبها في ألمانيا مشروع توزيع مستلزمات الشتاء في محافظتي صنعاء وتعز.



واستهدف المشروع ألفاً و 299 أسرة مكونة من تسعة آلاف و 93 فرداً من الأسر النازحة والأيتام والأسر الفقيرة من بينهم 640 أسرة من نازحي محافظة الحديدة إلى محافظة تعز.



هدف المشروع إلى تخفيف معاناة الأسر الأشد ضرراً جراء البرد الشديد بتوفير بطانيتين وفراشين وطقم الشتاء الذي يحتوي على قفازين وجوارب وقبعتين ووشاحين لكل أسرة .



جدير بالذكر أن قسم الأيتام في منظمة الإغاثة الإسلامية ينفذ مشروع توزيع الاحتياجات الشتوية سنوياً إلى جانب العديد من المشاريع المختلفة من أجل توفير احتياجات الأيتام وغيرهم من الفئات الأكثر تضرراً من الحرب في اليمن.

(سبأ)

