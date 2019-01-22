المؤتمرنت- نجيب شجاع الدين -

الشريف : انجاز 90% من تحضيرات إنعقاد الدائمة الرئيسية

أكد الاستاذ خالد الشريف رئيس اللجنة التظيمية التحضيرية لانعقاد اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية إن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في إجراءاتها وبنسبة تتجاوز 90 في المئة .



وأكد الشريف في تصريح لـ" المؤ تمر نت" أن اعمال الاتصال والتواصل التنظيمي مع قيادات المؤتمر جارية لانجاح أعمال " الدائمة الرئيسية " داعيا كافة أعضائها الى التفاعل الجاد والمسئول واثبات قوة ومكانة المؤتمر على امتداد الوطن .

وقال : إن انعقاد الدورة المرتقبة تعد اعتيادية طبقا للوائح التنظيمية لكنها تأتي وسط ظروف غير اعتيادية يمر بها المؤتمر والوطن على حد سواء .



وأوضح رئيس اللجنة ان الاجتماع سيشكل محطة مهمة على صعيد تفعيل العمل التنظيمي واستعادة المؤتمر لدوره الوطني الرائد والمنتظر لإنقاذ البلاد من الكارثة .



وقال : ان قرار الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر بالإعداد والتحضير لعقد الدائمة الرئيسية مع بداية العام 2019 م، يحمل رؤية عميقة لمعالجة كافة الاختلالات الكامنة واحتواء تداعيات الأزمة التي آلمت بالمؤتمر منذ العام الماضي.

