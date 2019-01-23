الأربعاء, 23-يناير-2019 الساعة: 04:11 م - آخر تحديث: 03:50 م (50: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
أخبار
المؤتمر نت - تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى ودمرت آلياتهم بغارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية على مواقعهم، فيما استهدف قصف صاروخي مدفعي تجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
الأربعاء, 23-يناير-2019
المؤتمرنت -
تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى ودمرت آلياتهم بغارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية على مواقعهم، فيما استهدف قصف صاروخي مدفعي تجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير شن هجوماً جوياً على معسكر لمرتزقة الجيش السعودي في علب قبالة عسير ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

واستهدف قصف مدفعي تجمعات وتحصينات للمرتزقة في الربوعة محققاً إصابات مباشرة. وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على عدد من مواقع المرتزقة خلال عملية هجومية في البقع قبالة نجران وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم، ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين استهدفهم تجمعاً لهم في صحراء البقع.

وفي جيزان قتل وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة و تم تدمير آلية لهم بعملية نوعية للجيش واللجان الشعبية وتمشيط مدفعي على مواقعهم شرق جبل الدود، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بكمين استهدف تجمعاتهم قبالة جبل قيس.

وبالقطاع نفسه تم إطلاق صاروخ زلزال١ وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته شرق جحفان, وتم تدمير آليتين عسكريتين لهم قبالة جبل قيس والملاحيط قبالة جيزان ومصرع من عليهن.

وذكر المصدر أن عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في قيفة بمحافظة البيضاء وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين استهدفهم في جبهة الصلو بمحافظة تعز, وتم إعطاب آلية عسكرية لهم في مفرق الوازعية.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بكمين استهدفهم في جبهتي أسطر وسلبة بمحافظة الجوف.

وفقا للمصدر اخترق أبطال الجيش واللجان بعمليات استخباراتية ناجحة جنوب حيران بمحافظة حجة وأسفرت عن تدمير سبع آليات ومصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قيادات، واستهدفت عملية هجومية للجيش واللجان مواقع المرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعمليات للجيش
أخبار: 60 قذيفة مدفعية للعدوان على قريتين في كيلو 16
محافظات: مؤتمر البيضاء ينعي المناضل العصفري
أخبار: تدمير آلية محملة بالمرتزقة قبالة نجران
أخبار: المبعوث الأممي يصل صنعاء
أخبار: صاروخان يدكان تجمعات للعدوان بجيزان وعسير
أخبار: قصف مواقع للعدوان .. إفشال محاولات تسلل للمرتزقة
رياضة: ميسي يبقي البرشا متصدرًا للدوري الإسباني
عربي ودولي: زلزال بقوة 2 ر5 درجة يضرب الصين
أخبار: طيران العدوان يشن 28 غارة على 4 محافظات
أخبار: الاعلامي القدير عبدالرحمن مطهر في ذمة الله
أخبار: مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بالجوف
أخبار: الصحة تدين غارات العدوان على صنعاء
عربي ودولي: الدفاعات السورية تصدّ هجوماً إسرائيلياً
أخبار: توزيع 184 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: غارات عدوانية تهز ارجاء صنعاء
رياضة: تدشين دوري كرة القدم بأمانة العاصمة
أخبار: العميد سريع : 168 خرقا للمرتزقة خلال 48 ساعة
أخبار: طيران العدوان يشن 8 غارات على صعدة
اقتصاد: انخفاض الذهب لأدنى مستوى
عربي ودولي: الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسة في 18 أبريل
أخبار: حازب يعزي بوفاة محمد مطهر
أخبار: التعليم العالي تنعي محمد مطهر
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل محمد سالم عكوش
أخبار: استهداف اجتماع لقيادات مرتزقة العدوان بالجوف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019