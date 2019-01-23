المؤتمرنت -

تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى

تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى ودمرت آلياتهم بغارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية على مواقعهم، فيما استهدف قصف صاروخي مدفعي تجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير شن هجوماً جوياً على معسكر لمرتزقة الجيش السعودي في علب قبالة عسير ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



واستهدف قصف مدفعي تجمعات وتحصينات للمرتزقة في الربوعة محققاً إصابات مباشرة. وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على عدد من مواقع المرتزقة خلال عملية هجومية في البقع قبالة نجران وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم، ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين استهدفهم تجمعاً لهم في صحراء البقع.



وفي جيزان قتل وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة و تم تدمير آلية لهم بعملية نوعية للجيش واللجان الشعبية وتمشيط مدفعي على مواقعهم شرق جبل الدود، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بكمين استهدف تجمعاتهم قبالة جبل قيس.



وبالقطاع نفسه تم إطلاق صاروخ زلزال١ وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته شرق جحفان, وتم تدمير آليتين عسكريتين لهم قبالة جبل قيس والملاحيط قبالة جيزان ومصرع من عليهن.



وذكر المصدر أن عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في قيفة بمحافظة البيضاء وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين استهدفهم في جبهة الصلو بمحافظة تعز, وتم إعطاب آلية عسكرية لهم في مفرق الوازعية.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بكمين استهدفهم في جبهتي أسطر وسلبة بمحافظة الجوف.



وفقا للمصدر اخترق أبطال الجيش واللجان بعمليات استخباراتية ناجحة جنوب حيران بمحافظة حجة وأسفرت عن تدمير سبع آليات ومصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قيادات، واستهدفت عملية هجومية للجيش واللجان مواقع المرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



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