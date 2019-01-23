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رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة الشيخ يحيى الشرفي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ يحيى حزام الشرفي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية المفتاح محافظة حجة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها للشيخ / سعد يحيى حزام الشرفي واخوانه، وكافة آل الشرفي، بمحافظة حجة، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

" إنا لله وإنا إليه راجعون

