المؤتمرنت -

رصد 289 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ، ارتكاب العدوان ومرتزقتهم 289 خرقا لوقف اطلاق النار في الحديدة خلال الـ48 ساعة الماضية .



واوضح العميد سريع إن العدوان ومرتزقته لا يريدون السلام لليمنيين ولا يرغبون في تنفيذ وقف إطلاق النار في الحديدة كبادرة لحسن نواياهم ورغبتهم في وقف العدوان وأن مواصلتهم لخرق وقف إطلاق النار بالحديدة على الرغم من وجود الفريق الأممي واللجان المشتركة يؤكد نواياهم في استمرار العدوان وإطالة أمد الحرب والحصار على شعبنا.



وبين العميد سريع أن خروقات العدوان ومرتزقته توزعت بين إطلاق 191 قذيفة مدفعية و28 صاروخا و 52 خرق إطلاق نار من مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة باتجاه منازل ومزارع المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية.



واشار إلى ان المرتزقة نفذوا محاولتي تسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان من اتجاه المزرعة شمال هناجر الحاشدي وفي غرب حيس في الوقت الذي واصل فيه طيران العدوان تحليقه فوق مدينة الحديدة والدريهمي وحيس والتحيتا والجبلية.



وقال متحدث القوات المسلحة أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت جرافة للمرتزقة تقوم ببناء تحصينات واستحداثات في شمال خط الخوخة بحيس، كما رصدت تحركات أطقم وعربات ومدرعات وسيارات للمرتزقة بين الخمسين والغراسي والكسارة وفي محيط مدينة الشعب وجنوب غرب حيس وتحركات ليلية مكثفة ما بين الدوار الكبير والخمسين والمنظر.



واضاف أن طيران العدوان شن 44 غارة " أربع غارات إحداها من الاستطلاع المسلح على نهم بمحافظة صنعاء و24 غارة على صعدة و13 غارة أغلبها عنقودية على قاع الحقل بذمار وغارتين على حرض بحجة وغارة على صرواح بمأرب.



وأفاد بأن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا مكثفا للمرتزقة باتجاه رشاحة الشرقية بالبقع كما نفذوا عملية هجومية معاكسة من رشاحة الغربية تم خلالها الالتفاف على العدو ومحاصرته في رشاحة الشرقية بعد قطع طرق إمداداته .



ونوه العميد سريع بعملية هجومية أخرى نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية جنوب شرق جبل النار بالمزرق من مسارين تم خلالها تطهير واستعادة التباب التي كان المرتزقة قد تقدموا فيها خلال اليومين الماضيين بعد معركة حاسمة وبعد قطع خطوط إمدادات العدو في جبل الحصنين، ولاتزال كتيبة بكاملها محاصرة مع قائدها إلى جانب تنفيذ سلاح الجو المسير هجوم على معسكر للمرتزقة في علب.



وذكر أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتي إغارة على مواقع المرتزقة في هضبة جميل بقانية في البيضاء وعلى جبل الحصنين بالمزرق كما نفذوا 6 عمليات نوعية استهدفت مواقع وتحركات وخطوط إمداد العدو قبالة جيزان وفي تبة الصياد بالصافية وغرب الشبكة في الملاحيط وفي الاجاشر بالبقع وفي قرية الصفة بالصلو وفي مفرق الوازعية بتعز.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد اكد متحدث القوات المسلحة أن المرتزقة تكبدوا خسائر فادحة منها قنص 2 مرتزقة في جبل موبايل و9 قتلى من المرتزقة قبالة الشبكة بالملاحيط وقنص 3 مرتزقة في الطلعة، كما تم تدمير 3 آليات في البقع وقبالة جيزان والملاحيط وإحراق طقمين في شرق الدود وأسيف الشرقي بنهم.

