المؤتمرنت -

أبو راس يعزّي بوفاة عبدالحميد سلطان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ عبدالحميد سلطان قائد، رئيس اللجنة الفنية بمؤتمر تعز سابقا، عضو مجلس الشورى، و مدير عام مكتب حقوق الانسان بمحافظة تعز، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / غمدان عبدالحميد سلطان قائد، واخوانه، وكافة آل قائد، بمحافظة تعز، ، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

