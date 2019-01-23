المؤتمرنت -

مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بحجة

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان جنوب وشرق جبل النار بحجة .

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عشرات المرتزقة خلال العملية الهجومية.



وأشار المصدر إلى أن العملية الهجومية شرق جبل النار نفذت من مسارين وتم خلالها السيطرة على عدد من المواقع والتباب ودحر المرتزقة ومحاصرة كتيبة بالكامل.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أنه تم اغتنام عتاد عسكري كبير خلال العملية النوعية جنوب وشرق جبل النار وقطع إمداد العدو.

