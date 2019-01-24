المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 22 غارة على 4 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 22 غارة على أربع محافظات، فيما واصل المرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني أن قصفاً مكثفاً للغزاة والمرتزقة بالأسلحة الثقيلة استهدف قرية الزعفران في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي، كما مشطوا بالعيارات الرشاشة قرية الشجن بالمديرية وتحليق مستمر للطيران الحربي.



وقال المصدر إن قناصة المرتزقة استهدفت عدداً من الأماكن في حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي، وقصفت قوى العدوان بالأسلحة الرشاشة والمدفعية منطقة 7يوليو السكنية والمطار وكلية الطب.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بعدد من القذائف المدفعية باتجاه سيتي ماكس وفندق الواحة واستهدفوا بمختلف الأسلحة مساكن وممتلكات المواطنين جنوب مدينة الحديدة.



وأكد المصدر أن طائرات العدوان التجسسية حلقت بكثافة في أجواء المديريات الجنوبية والشرقية، فيما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات شرق مدينة الشباب بشارع الـ90.



وفي محافظة صعدة أوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة آل ذرية بمديرية سحار، وثلاث غارات على مديرية باقم، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في باقم وقرى ومناطق متفرقة في مديرية شدا.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن طائرات العدوان شنت ثلاث غارت على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة، وخمس غارات على مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، وثمان غارات على قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار.

