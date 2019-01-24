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المؤتمر نت - واصلت اللجنة لمالية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية العليا للإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام

رأس اجتماعا للجنة المالية.. النويرة :دورة اللجنة الدائمة انطلاقة للعمل التنظيمي
الخميس, 24-يناير-2019
المؤتمرنت -
رأس اجتماعا للجنة المالية.. النويرة :دورة اللجنة الدائمة انطلاقة للعمل التنظيمي
واصلت اللجنة لمالية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية العليا للإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاتها برئاسة الاستاذ احمد احمد النويرة عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة وعضوية الاستاذ فؤاد الكميم رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر عضو اللجنة والاستاذ هادي القهالي نائب رئيس الدائرة المالية عضو اللجنة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم القضايا المتصلة بالجوانب المالية الخاصة بالإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية في ضوء ما رفع اليها من خطط من قبل اللجنتين التنظيمية والإعلامية واتخذت بشأنها القرارات المناسبة..

وقد اكد الاستاذ احمد النويرة عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة المالية ان انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية في هذه الظروف الصعبة يمثل نقطة انطلاق هامة في مسار تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام واستعادة مكانه ودوره السياسي على الساحة الوطنية خصوصا وان اللجنة الدائمة الرئيسية تعد هي الديناموا المحرك للمؤتمر الشعبي العام وحلقة الوصل بين هيئاته وتكويناته التنظيمية القيادية والقاعدية .

واشار النويره الى ان اللجنة المالية اعدت خططها في ضوء توجيهات قيادة المؤتمر ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس وبما يكفل الاعداد والترتيب الجيدين وتهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية بالشكل المطلوب وبما يحقق الاهداف والنتائج المرجوه من هذه الدورة ..








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