المؤتمرنت -

مؤسسة الشفقة تدشن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع أدوية لزارعي الكلى

دشنت مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان اليوم المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الأدوية لزارعي الكلى بأمانة العاصمة بتكلفة ثلاثة ملايين ريال.

تستهدف هذه المرحلة 80 من زارعي الكلى من إجمالي 600 شخصا يستهدفهم المشروع بمختلف مراحله، بتمويل خاص من المؤسسة.

وفي التدشين أوضح رئيس المؤسسة واثق القرشي, أن المشروع يهدف لتخفيف معاناة زارعي الكلى والذين يحتاجون للأدوية بصورة مستمرة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .

ودعا الجهات الرسمية والمنظمات والشركات ورجال المال والأعمال والخيرين دعم المشروع بما يكفل استفادة أكبر عدد من زارعي الكلى في اليمن.

بدوره أوضح مدير مؤسسة الشفقة منصور القطريفي, أن زارع الكلى في حال عدم تعاطيه للأدوية الخاصة به، قد يؤدي به للوفاة أو معاودة جلسات الغسيل الكلوي، بل إنه لم يجر أي عملية لزراعة الكلى.



وبين أن تكلفة العملية قد تصل إلى تسعة ملايين ريال بإعتبار الأدوية مثبته للمناعة .. لافتا إلى أهمية المشروع في إستيعاب أعداد أكثر من زارعي الكلى خلال الفترة القادمة.

