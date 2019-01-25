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المؤتمر نت - واصل تحالف العدوان ومرتزقته استهداف منازل ومزارع المواطنين بمحافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تحالف العدوان يواصل قصف منازل المدنيين
الجمعة, 25-يناير-2019
المؤتمرنت -
تحالف العدوان يواصل قصف منازل المدنيين
واصل تحالف العدوان ومرتزقته استهداف منازل ومزارع المواطنين بمحافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن طفل أصيب بجروح إثر قصف مدفعية المرتزقة لمنزل مواطن في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي تعرضت لقصف مكثف للغزاة والمرتزقة بعشرات القذائف والصواريخ.. لافتا إلى أن طيران العدوان التجسسي حلق في أجواء مدينة الحديدة والمديريات الجنوبية.

وأكد المصدر إفشال هجوم للمرتزقة جنوب حيس محاولا التقدم بآلياته وخرق لوقف إطلاق النار.. مشيرا إلى أن المرتزقة مشطوا بالعيارات الثقيلة باتجاه مزارع المواطنين في قرية الشجن بالدريهمي في ظل استمرار تحليق للطيران التجسسي في أجواء المديرية.

ولفت المصدر إلى أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بالأسلحة الثقيلة عدد من الأحياء السكنية في منطقة 7يوليو والمطار فيما استهدف قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لقوى العدوان مناطق متفرقة من منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بشكل مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة باتجاه المطار وشارع ال50 بالحديدة.

وفي عسير أوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على مجازة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بين المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بصعدة.. لافتا إلى أن طيران العدوان شن غارة على مدينة حرض بحجة.








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