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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ غالب جهلان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الأعمال الشيخ/ غالب عبدالله علي جهلان، محافظة ذمار، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال، وكان رحمه الله من رجال الخير والإصلاح في أوساط المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ عصام غالب عبد الله جهلان ، وإخوانه ، وكافة آل جهلان، في مغرب عنس بمحافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

