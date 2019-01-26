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رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد الجابري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة باستشهاد علي عبدالولي عبده حسن الجابري، نجل الشيخ عبدالولي الجابري عضو مجلس النواب، والذي استشهد بقصف الطيران يوم الخميس 24 يناير 2019م بمحافظه ذمار،



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد وكافة آل الجابري، بمحافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

