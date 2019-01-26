السبت, 26-يناير-2019 الساعة: 04:52 م - آخر تحديث: 04:19 م (19: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
أخبار
المؤتمر نت - أدرج الاتحاد الأوروبي السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، حسبما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.

الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب
السبت, 26-يناير-2019
المؤتمرنت -
الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب
أدرج الاتحاد الأوروبي السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، حسبما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.

وذكرت وكالة رويترز أن القائمة الحالية للاتحاد تضم 16 دولة وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لكن القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017. والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، حسبما نقلته وكالة رويترز عن مصدر في الاتحاد الأوروبي وآخر سعودي.

وأشارت رويترز الى أن هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر .

وتعد هذه الخطوة انتكاسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.

وقتل خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى تقطيع أوصاله على أيدي عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر، الأمر الذي أثار استنكارا واسعا وألحق الضرر بصورة المملكة.

وإلى جانب الضرر الذي سيلحق بسمعتها، فإن إدراج المملكة في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة.

ولا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها 28 قبل اعتماده رسميا الأسبوع المقبل.

وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من ”أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد“.

ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.

وأخفقت المملكة في سبتمبر في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفحص الاتحاد الأوروبي 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته. ولم يتم فحص دول التكتل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: صعدة..استشهاد مواطن بغارة للعدوان
أخبار: تحالف العدوان يواصل قصف منازل المدنيين
عربي ودولي: موسكو تدين تصرفات واشنطن في فنزويلا
أخبار: مؤسسة الشفقة تواصل توزيع أدوية لزارعي الكلى
أخبار: رأس اجتماعا للجنة المالية.. النويرة :دورة اللجنة الدائمة انطلاقة للعمل التنظيمي
رياضة: إشبيلية يقترب من إقصاء برشلونة
أخبار: طيران العدوان يشن 22 غارة على 4 محافظات
أخبار: مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بحجة
أخبار: أبو راس يعزّي بوفاة عبدالحميد سلطان
أخبار: رصد 289 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة الشيخ يحيى الشرفي
أخبار: تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
أخبار: المبعوث الأممي و رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة يغادران صنعاء
أخبار: طيران العدوان يشن ثمان غارات على ضوران أنس بذمار
أخبار: الشريف : انجاز 90% من تحضيرات إنعقاد الدائمة الرئيسية
أخبار: الإغاثة الإسلامية توزع مستلزمات شتوية لـ(1200) أسرة
أخبار: اللجنة التنظيمية لانعقاد (الدائمة الرئيسية) تناقش مستوى انجاز مهامها
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعمليات للجيش
أخبار: 60 قذيفة مدفعية للعدوان على قريتين في كيلو 16
محافظات: مؤتمر البيضاء ينعي المناضل العصفري
أخبار: تدمير آلية محملة بالمرتزقة قبالة نجران
أخبار: المبعوث الأممي يصل صنعاء
أخبار: صاروخان يدكان تجمعات للعدوان بجيزان وعسير
أخبار: قصف مواقع للعدوان .. إفشال محاولات تسلل للمرتزقة
رياضة: ميسي يبقي البرشا متصدرًا للدوري الإسباني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019