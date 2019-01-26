المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ القزحي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي احمد القزحي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد، الدكتور ماهر علي القزحي، واخوانه وجميع آل القزحي، بمحافظة المحويت، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

