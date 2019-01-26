المؤتمرنت -

قصف مدفعي على جيزان.. اطلاق زلزال1 على مرتزقة بنجران

قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بقطاع جيزان .

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الإسناد المدفعي دكت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم العسكرية شرق جبل جحفان محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى أن القصف المدفعي أجبر المرتزقة على الهروب من أماكن تمركزهم مع آلياتهم .



وفي سياق متصل أطلقت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران .



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري تأكيده بسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي في منطقة البقع جراء استهدافهم بصاروخ زلزال1 محلي الصنع .

