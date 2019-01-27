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المؤتمر نت - استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات على عدة محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

خروقات للعدوان في الحديدة و10 غارات على 3 محافظات
الأحد, 27-يناير-2019
المؤتمرنت -
خروقات للعدوان في الحديدة و10 غارات على 3 محافظات
استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات على عدة محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن مواطناً أصيب بنيران الغزاة والمرتزقة أثناء رعيه للمواشي في منطقة دار هارون بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وقصف المرتزقة بعشرات القذائف المدفعية باتحاه كلية الطب ومنطقة مطار الحديدة ومناطق متفرقة في شارع الخمسين، واستهدف الغزاة والمرتزقة مناطق متفرقة من منطقة 7يوليو السكنية بالمدفعية والرشاشات المتوسطة.

كما قصف المرتزقة بالمدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه قريتي الزعفران ومحل الشيخ في كيلو16 بمديرية الدريهمي.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقة الحبط بمديرية الصفراء في محافظة صعدة وغارة على مديرية الظاهر، وألقى قنابل ضوئية على منطقة بني غربان بمديرية ساقين.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان ألقى قنابل ضوئية في سماء مديرية بكيل المير بمحافظة حجة، وشن ثلاث غارات على مدينة حرض.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن طيران العدوان استهدف منازل المواطنين في منطقة الرزوة بمديرية نهم محافظة صنعاء.








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