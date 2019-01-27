الأحد, 27-يناير-2019 الساعة: 06:27 م - آخر تحديث: 05:29 م (29: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
أخبار
المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء فرانز راوخنشتاين. جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون القائم بين حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الدولية

حكومة " الانقاذ" تؤكد التزامها باتفاق السويد تمهيدا لتسوية شاملة
الأحد, 27-يناير-2019
المؤتمرنت -
حكومة " الانقاذ" تؤكد التزامها باتفاق السويد تمهيدا لتسوية شاملة
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء فرانز راوخنشتاين.
جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون القائم بين حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها.
وخلال اللقاء تطرق وزير الخارجية إلى آخر مستجدات الوضع الإنساني في اليمن جراء العدوان والحصار.
ولفت إلى سعى دول العدوان ومرتزقته إلى عرقلة اتفاقات ستوكهولم من خلال عدم الإلتزام بوقف اطلاق النار في الحديدة وعدم تنفيذ إعادة الانتشار، واستمرار الخروقات ومنها استهداف مطاحن البحر الأحمر.

وأكد الوزير شرف التزام حكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم تمهيدً للتسوية الشاملة وعودة الأمن والاستقرار لليمن.

وأشار إلى قيام دول العدوان باحتجاز عدد كبير من الصيادين اليمنيين خلال السنوات الماضية.. مطالباً اللجنة الدولية ببذل مساعيها لإطلاق سراح الصيادين وعودتهم إلى أسرهم التي لا تعرف عنهم أي معلومات منذ اعتقالهم، الإضافة إلى متابعة موضوع الدكتور اليمني الدكتور عبده الفرزعي في العراق وثلاثة مواطنين يمنيين محتجزين في شمال سوريا.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ثمن وزير الخارجية الدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجانب الإنساني .. مجدداً التأكيد الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لعمل البعثة والعاملين فيها.

من جانبه تطرق راوخنشتاين، إلى الدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تمخض عن اتفاقات ستوكهولم.

وجدد التأكيد على حرص بعثة اللجنة الدولية على تقديم كافة أوجه الدعم الممكن للشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: مجلس الأمن يعقد جلسة حول فنزويلا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد الجابري
أخبار: 20 مليون يمني مهددون بالمجاعة
أخبار: طيران العدوان يشن 30 غارة على 3 محافظات
أخبار: قتلى وجرحى مرتزقة بكسر زحفين لهم بعسير
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ غالب جهلان
أخبار: صعدة..استشهاد مواطن بغارة للعدوان
أخبار: تحالف العدوان يواصل قصف منازل المدنيين
عربي ودولي: موسكو تدين تصرفات واشنطن في فنزويلا
أخبار: مؤسسة الشفقة تواصل توزيع أدوية لزارعي الكلى
أخبار: رأس اجتماعا للجنة المالية.. النويرة :دورة اللجنة الدائمة انطلاقة للعمل التنظيمي
رياضة: إشبيلية يقترب من إقصاء برشلونة
أخبار: طيران العدوان يشن 22 غارة على 4 محافظات
أخبار: مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بحجة
أخبار: أبو راس يعزّي بوفاة عبدالحميد سلطان
أخبار: رصد 289 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة الشيخ يحيى الشرفي
أخبار: تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى
أخبار: المبعوث الأممي و رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة يغادران صنعاء
أخبار: طيران العدوان يشن ثمان غارات على ضوران أنس بذمار
أخبار: الشريف : انجاز 90% من تحضيرات إنعقاد الدائمة الرئيسية
أخبار: الإغاثة الإسلامية توزع مستلزمات شتوية لـ(1200) أسرة
أخبار: اللجنة التنظيمية لانعقاد (الدائمة الرئيسية) تناقش مستوى انجاز مهامها
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعمليات للجيش
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019