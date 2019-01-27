المؤتمرنت -

حكومة " الانقاذ" تؤكد التزامها باتفاق السويد تمهيدا لتسوية شاملة

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء فرانز راوخنشتاين.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون القائم بين حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها.

وخلال اللقاء تطرق وزير الخارجية إلى آخر مستجدات الوضع الإنساني في اليمن جراء العدوان والحصار.

ولفت إلى سعى دول العدوان ومرتزقته إلى عرقلة اتفاقات ستوكهولم من خلال عدم الإلتزام بوقف اطلاق النار في الحديدة وعدم تنفيذ إعادة الانتشار، واستمرار الخروقات ومنها استهداف مطاحن البحر الأحمر.



وأكد الوزير شرف التزام حكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم تمهيدً للتسوية الشاملة وعودة الأمن والاستقرار لليمن.



وأشار إلى قيام دول العدوان باحتجاز عدد كبير من الصيادين اليمنيين خلال السنوات الماضية.. مطالباً اللجنة الدولية ببذل مساعيها لإطلاق سراح الصيادين وعودتهم إلى أسرهم التي لا تعرف عنهم أي معلومات منذ اعتقالهم، الإضافة إلى متابعة موضوع الدكتور اليمني الدكتور عبده الفرزعي في العراق وثلاثة مواطنين يمنيين محتجزين في شمال سوريا.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ثمن وزير الخارجية الدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجانب الإنساني .. مجدداً التأكيد الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لعمل البعثة والعاملين فيها.



من جانبه تطرق راوخنشتاين، إلى الدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تمخض عن اتفاقات ستوكهولم.



وجدد التأكيد على حرص بعثة اللجنة الدولية على تقديم كافة أوجه الدعم الممكن للشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية.

