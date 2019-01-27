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أبو راس : عبدالجبار نعمان مدرسة فنية من الإبداع والارتباط بالوطن

أبو راس : عبدالجبار نعمان مدرسة فنية من الإبداع والارتباط بالوطن



بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الفنان التشكيلي اليمني عبدالجبار نعمان، الذي وافته المنية يوم أمس السبت 26 يناير 2019، بعد عمر حافل بالعطاء الوطني والإبداع الثقافي وإثراء الساحة الفنية التشكيلية على مدى عقود زمنية ماضية .



واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام، الى عدد من مناقب الفقيد الراحل، الفنان الكبير، عبد الجبار نعمان، كواحد من أبرز مؤسسى حركة الفن التشكيلي في اليمن، والذي مازالت إسهاماته الفنية التشكيلية تمثل- طوال 5 عقود ماضية- السمة البارزة في المشهد التشكيلي اليمني والعربي والعالمي بشكل عام .



واعتبر الشيخ صادق أمين ابو راس، في رحيل الفنان التشكيلي عبدالجبار نعمان، خسارة لليمن عامة، والمشهد الثقافي والحركة الفنية التي خسرت واحدا من جيل الرواد الأوائل، وقامة أدبية وفنية سامقة، سجلت حضورا متوهجاَ واسعا على مستوى الداخل والخارج، منوها في هذا السياق الى إختيار وإقتناء الأمم المتحدة لواحدة من ابرز لوحاته " جدارية الحرب والسلام"، وكذا مشاركاته العالمية في أمريكا وروسيا وبريطانيا وبلغاريا، وحضوره المميز في كثير من الأسابيع الثقافية التي تقيمها وزارات الثقافة في مختلف البلدان العربية.



واشار ابو راس الى ما تميزت به اعمال الفقيد الراحل من ارتباط وثيق بالبيئة المحلية والطبيعة الخلابة، وجماليات مكونات البيت اليمني، والمدرجات الزراعية، وعناصر الموروث الشعبي، والزخارف والنقوش والثياب والخناجر وفنون العمارة ..الخ، لتعبّر بذلك عن الهوية الوطنية في ابهى صورها، وتشكّل مدرسة فنية تشكيلية ، تمتاز بالإبداع والرقي المتكامل والاعتزاز بالنفس والارتباط بالوطن.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد وجميع افراد أسرته، وزملائه وأصدقائه، والمجتمع الادبي والفني بشكل عام ، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

