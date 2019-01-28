المؤتمرنت -

الديزل (7500) .. تخفيض سعر الدبة البنزين إلى (6500) ريال

اقرت شركة النفطية اليمنية تخفيض سعر الدبة البنزين سعة 20 لتراً إلى(6500) ريال ، وذلك بدءا من يوم السبت القادم 2 فبراير القادم، فيما اقرت تخفيض سعر الدبة الديزل سعة 20 لترا إلى (7500) ريال،



وجاء التخفيض على إثر تراجع اسعار العملة، وحرصا من وزارة النفط على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، بسبب الظروف الراهنة والحصار الذي فرضته قوى العدوان.



وأكدت الشركة في بيان لها - تلقى المؤتمرنت نسخة منه- مجددا اعتزامها اعادة النظر في الأسعار، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية إلى أقل حد ممكن حسب المتغيرات " وبما يؤدي إلى خلق استقرار تمويني شامل في كافة المناطق والمحافظات ، وتوفير المشتقات النفطية بأقل التكاليف الممكنة".

