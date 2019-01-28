أخبار قنص جنديين سعوديين في جيزان المؤتمرنت -

قنص جنديين سعوديين في جيزان

تمكن الجيش واللجان الشعبية امس من قنص جنديين سعوديين في قطاع جيزان .



وأوضح مصدر عسكري أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقعي الجرايب وشرق جبل جحفان.

(سبأ)

















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