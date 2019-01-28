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قنص جنديين سعوديين في جيزان
الإثنين, 28-يناير-2019
المؤتمرنت
-
قنص جنديين سعوديين في جيزان
تمكن الجيش واللجان الشعبية امس من قنص جنديين سعوديين في قطاع جيزان .
وأوضح مصدر عسكري أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقعي الجرايب وشرق جبل جحفان.
(سبأ)
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