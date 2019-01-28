المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في صفوف العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش

دكت مدفعية و صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال ال24 ساعة الماضية ،وتم كسر زحوفاتهم وتنفيذ عمليات هجومية على مواقعهم ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم .



وذكر مصدر عسكري أن الجيش واللجان صدوا زحفاً لمرتزقة العدو على موقع شجع بنجران استمر لساعات بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي وأسفر عن مصرع اكثر من 20 منهم وإصابة 50 آخرين .



تم تطهير عدد من المواقع للمرتزقة في البقع قبالة نجران بعملية هجومية أسفرت عن اغتنام أسلحة متنوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،كما استهدفت عملية هجومية أخرى مواقع المرتزقة في رشاحة ونتج عنها مصرع وجرح عدد منهم ،و مصرع قياديين بكمين محكم خلال العملية .



وفي نجران أيضاً تم إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات المرتزقة في صحراء البقع وطيبة الاسم بـالأجاشر ما أدى الى مصرع وجرح عد منهم .



كما تم اطلاق صاروخي زلزال1 وصاروخ كاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة في صحراء البقع ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم , في حين دكت المدفعية تجمعات المرتزقة بمنطقة الصوح قبالة نجران .



وبالقطاع ذاته استهدف قصف مدفعي تجمع للجنود السعوديين في رقابة مراش ا،وتم إعطاب مدرعة عسكرية لهم قبالة السديس ومصرع وإصابة من عليها .



وأشار المصدر إلى مصرع و جرح عدد من المرتزقة خلال صد زحف لهم مسنوداً بغطاء جوي غربي الربوعة بعسير ،لافتاً الى انه تم اغتنام أسلحة خلال كسر الزحف , فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب .



وحسب المصدر قتل وجرح عدد من مرتزقة العدو السعودي بكمينين استهدفا تجمعاتهم قبالة منفذ علب و الربوعة بعسير, وتم قنص جنديين سعوديين في قرية الجرايب و موقع الشبكة شرق جبل جحفان بجيزان .



وأكد المصدر تكبد المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم بعملية إغارة على مواقعهم في الخليفين بمحافظة الجوف , كما قتل وجرح العشرات منهم بكمين استهدف تجمعاتهم بجبهة الظهرة في خب والشعف .



و بالمحافظة نفسها تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة على أحد مواقع الجيش واللجان في جبهة حام بمديرية المتون ونتج عنها مصرع وجرح عدد منهم .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن عملية هجومية استهدفت مواقع للمرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض و أسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم , فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم بالمنطقة نفسها , وتم تدمير ثلاث آليات عسكرية للمرتزقة بحيران .

