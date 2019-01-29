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طيران العدوان يشن 4 غارات على حرض وميدي

شن طيران العدوان السعودي اليوم أربع غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني طيران العدوان شن أربغ غارات على مديريتي حرض وميدي

(سبأ)

