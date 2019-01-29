المؤتمرنت -

أبو راس يعزي بوفاة الشيخ حليمان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد بن عرفج حليمان عضو مجلس الشورى ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والإصلاح بين الناس وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد، الشيخ عرفج بن محمد عرفج حليمان ، واخوانه وجميع آل حليمان، بمديرية المتون، محافظة الجوف ، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

