المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل استهداف محافظة الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها استهداف محافظة الحديدة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، كما شن الطيران عدة غارات على محافظة حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قصفاً مكثفاً للغزاة والمرتزقة استهدف مناطق متفرقة جنوب وشرق مديرية التحيتا، واستمر القصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة المتوسطة باتجاه الخمسين والأحياء السكنية بمنطقة 7 يوليو.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية وبالأسلحة الرشاشة باتجاه جولة يمن موبايل وباتجاه فندق القمة ومناطق في شارع الـ50 بمديرية الحالي.



وفي مديرية الدريهمي قصف مرتزقة العدوان بأكثر من 20 قذيفة مدفعية باتجاه شركة العودي في منطقة كيلو16، واستهدفوا بأكثر من 13 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الثقيلة قرية الزعفران في المنطقة ، كما تعرضت قرية محل الشيخ لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

