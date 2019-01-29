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المؤتمر نت - رأس الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للجان التنظيمية والإعلامية والمالية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الرئيسية الخاصة بالإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر

ابوراس يرأٍس اجتماعا للجان الخاصة بالإعداد لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية (تفاصيل)
الثلاثاء, 29-يناير-2019
المؤتمرنت -
ابوراس يرأٍس اجتماعا للجان الخاصة بالإعداد لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية (تفاصيل)
رأس الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للجان التنظيمية والإعلامية والمالية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الرئيسية الخاصة بالإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام .

وقد أشاد رئيس المؤتمر بالجهود التي بذلتها اللجان الثلاث معبرا عن شكره لرؤساء وأعضاء اللجان ،مؤكدا أن العمل يتم بمستوى عال يعكس الشعور بالمسؤولية لدى أعضاء المؤتمر ولدى اللجان بأهمية المرحلة وأهمية انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر .

وأوضح ابوراس أن هناك اندفاع غير مسبوق من قيادات وقواعد المؤتمر نحو ضرورة انعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية وتأكيد أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل تنظيما جماهيريا يعول عليه الناس في تحقيق طموحاتهم وأمالهم رغم كل الأزمات التي واجهها والمؤامرات التي تحاك ضده منذ العام 2011م ولا تزال مستمرة حتى اليوم .
وأشار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر كان وسيظل تنظيما وطنيا يرفض النزعات الضيقة مناطقية أو مذهبية ويمثل اليمن كلها من صعدة إلى المهرة ومن حجة إلى سقطرى .

وأكد أن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية هي تطبيق للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام وتهدف بالدرجة الرئيسية إلى الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر وإعادة الروح إلى أطره وهياكله التنظيمية القيادية والقاعدية ،وعملية تفعيل للنشاط التنظيمي وإحداث مزيد من عملية التواصل بين المؤتمريين وقيادتهم في العاصمة صنعاء .

وشدد ابو راس على انه لا يوجد مؤتمري أصيل يسعى لشق صف المؤتمر أو استهداف قياداته أو قواعده وان من يفعل ذلك هم مندسون يمارسون عملية ارتزاق واضحة وان المؤتمريين الحقيقيين سواء كانوا في الداخل أو الخارج صامدون وأوفياء لتنظيمهم ولقيادته ولمبادئ وقيم المؤتمر الشعبي العام .

وكان رئيس المؤتمر استمع خلال الاجتماع الى تقارير قدمت من رؤساء اللجان حيث قدم الأستاذ خالد الشريف عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة التنظيمية تقريرا عن مستوى الانجاز الخاص بعمل اللجنة فيما يتعلق بالإعداد والتحضير لانعقاد دورة اللجنة الدائمة من خلال عملية التواصل مع الفروع وتحديث بيانات أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية .
وأشار التقرير إلى أن نسبة الانجاز بلغت أكثر من 90 % وانه سيتم خلال الأيام القادمة استكمال ما تبقى من جوانب على طريق استكمال كافة الترتيبات النهائية لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية .

كما قدم الأستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة الإعلامية تقريرا عن الترتيبات والتحضيرات التي نفذتها اللجنة وخطة العمل الإعلامية التي سترافق التهيئة والإعداد لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة ،مشيرا إلى أن عملية التهيئة بدأت في وسائل الإعلام وسيتم تكثيفها خلال الأيام القادمة وبما يتناسب مع حجم وأهمية هذا الحديث الذي سيمثل انطلاقة جديدة في مسار العمل التنظيمي المؤتمري .

كما استمع رئيس المؤتمر إلى تقرير من عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة المالية الأستاذ احمد النويرة عن الخطة المالية الخاصة بعملية التحضير لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية الاستثنائية مشيرا الى انه سيتم تنفيذها في ضوء خطط اللجنتين التنظيمية والإعلامية وتوجيهات قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابوراس .

هذا وقد اقر الاجتماع رفع التقارير المقدمة من اللجان الثلاث إلى اللجنة التحضيرية الرئيسية العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.








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