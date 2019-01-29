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طيران العدوان يشن غارتين على صعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية مجز بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية مجز خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.

(سبأ)

















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