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وصول طائرة شحن للصحة العالمية إلى مطار صنعاء
الثلاثاء, 29-يناير-2019
المؤتمرنت
-
وصول طائرة شحن للصحة العالمية إلى مطار صنعاء
وصول طائرة شحن للصحة العالمية إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية على متنها 19 طناً من الأدوية والمحاليل الطبية
(سبا)
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