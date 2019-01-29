المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة ومأرب

استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم بغارات لطيران العدوان السعودي على مديرية كشر في محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على مديرية كشر ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر في منطقة المندلة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديريتي حرض وميدي بالمحافظة.



وفي محافظة مأرب أوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار إلى أن المرتزقة استهدفوا بقذائف المدفعية مناطق متفرقة في المديرية .

