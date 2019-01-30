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المؤتمر نت - تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى بهجوم لسلاح الجو المسير وعمليات إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم ،وتم استهداف تجمعاتهم بقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات القتلى في صفوف العدوان ومرتزقته
الأربعاء, 30-يناير-2019
المؤتمرنت -
عشرات القتلى في صفوف العدوان ومرتزقته
تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى بهجوم لسلاح الجو المسير وعمليات إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم ،وتم استهداف تجمعاتهم بقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً على تجمعات الجيش السعودي في الربوعة بـعسير ,فيما أسفرت عملية هجومية على مواقعهم قبالة منفذ علب عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وسيطر أبطال الجيش واللجان على تباب ومواقع كان يتمركز بها المرتزقة بعد عملية غرب مجازة أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم وأسر آخرين واغتنام عتاد عسكري .

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخي زلزال 1 وصاروخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في صحراء البقع قبالة نجران , كما تم استهداف تجمعات أخرى قبالة السديس بأربعة صواريخ زلزال 1 .

وفي نجران أيضاً لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجيرين منفصلين استهدفا آليتين لهم في السديس وصحراء الاجاشر قبالة نجران , في حين دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة في موقع المنارة وماحوله بصحراء البقع قبالة نجران .

وأكد المصدر مصرع ثلاثة جنود سعوديين وإصابة آخرين بعملية إغارة على مواقع مستحدث قبالة جبل قيس بجيزان , فيما تكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى خلال كسر زحف واسع لهم من ثلاث مسارات قبالة جبل قيس.

وفي القطاع ذاته تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة و إعطاب معدل رشاش عيار 23 شرق جبل الدود ،فيما استهدف قصف مدفعي تحصيناتهم وتجمعاتهم شرق جحفان .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة في وادي القعيف بمحافظة الجوف وأسفرت عن مقتل و جرح عدد منهم ،فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار في حرض بمحافظة حجة ,محققة إصابات مباشرة .








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