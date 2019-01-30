الأربعاء, 30-يناير-2019 الساعة: 06:06 م - آخر تحديث: 05:48 م (48: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر يتجدد
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
أخبار
المؤتمر نت - جدد الوزير شرف، التأكيد على أهمية معالجة قضيتي صرف رواتب موظفي الدولة وفتح مطار صنعاء الدولي بشكل عاجل كونهما مطلب إنساني يخص المواطن بالدرجة الأولى، وتشكلان الأساس للتوصل إلى حلول وخطوات لاحقة من شأنها الإسراع بالتسوية السياسية الشاملة وإحلال السلام

التقى غريفيث.. شرف يؤكد على معالجة قضيتي صرف الرواتب وفتح مطار صنعاء
الأربعاء, 30-يناير-2019
المؤتمرنت -
التقى غريفيث.. شرف يؤكد على معالجة قضيتي صرف الرواتب وفتح مطار صنعاء
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية التزام صنعاء بما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم وتخلف الطرف الأخر في إتباع مسار الاتفاق والذي يظهر جليا انه غير جاد في التوجه نحو الحل السياسي ويعمل بشكل حثيث على وضع العراقيل أمام أية مسارات أو بوادر للتسوية من شأنها أن تساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطن اليمني بما في ذلك المحافظات المحتلة التي تشهد كل أنواع العبث والتجاوزات المسيئة للمواطنين وتمس سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية.

وأستعرض الوزير شرف نماذج للتصرفات والإجراءات التي تؤكد عدم مصداقية الطرف الأخر في التعامل الإيجابي مع اتفاقات ستوكهولم وإجراءات بناء الثقة.

ولفت إلى أن حكومة الرئيس المستقيل المنتهية ولايته مستمرة في زيادة معاناة المواطن اليمني في الداخل والخارج بمنع التعامل مع جوازات السفر الصادرة عن المركز الرئيس لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بصنعاء وفروعها في المحافظات غير المحتلة، بالإضافة إلى عرقلة أية جهود لإعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة الملاحة الجوية التجارية والمدنية، دون أي مراعاة للوضع الصحي لمن هم بحاجة للعلاج في الخارج أو متطلبات السفر للدراسة أو للتجارة.

وأشار إلى استمرار من يدعون الشرعية بالرياض في سلوكياتهم وممارساتهم غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن من خلال التلاعب والمضاربة بأسعار العملة الوطنية مما يؤثر على سعر الريال أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية ما يضاعف من التدهور الاقتصادي والمعيشي للمواطن ويؤدي إلى اختلاق الأزمات.

وبين وزير الخارجية أن الطرف الأخر قام بإدراج أسماء لعدد من الأفراد المنتمين لتنظيمات إرهابية ضمن كشوفات تبادل الأسرى ما يؤكد عدم جديته وفي نفس الوقت يظهر بجلاء حقيقة تواجد وسيطرة التنظيمات الإرهابية على المحافظات المحتلة، في حين أن صنعاء أظهرت حسن النوايا في التعامل بجدية مع ملف الأسرى وأخرها الإفراج عن الأسير السعودي دون أي قيد أو شرط نظراً لوضعه الصحي.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جدد الوزير شرف، التأكيد على أهمية معالجة قضيتي صرف رواتب موظفي الدولة وفتح مطار صنعاء الدولي بشكل عاجل كونهما مطلب إنساني يخص المواطن بالدرجة الأولى، وتشكلان الأساس للتوصل إلى حلول وخطوات لاحقة من شأنها الإسراع بالتسوية السياسية الشاملة وإحلال السلام المستدام.

من جانبه أكد المبعوث الخاص أنه مستمر في مساعيه الحميدة لتنفيذ وإنجاح اتفاقات ستوكهولم باعتبارها الخطوة التي يمكن البناء عليها للحل السياسي والسلام في اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: المؤتمر يتجدد
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على صعدة
أخبار: قوى العدوان تواصل استهداف محافظة الحديدة
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة الشيخ حليمان
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على حرض وميدي
أخبار: توزيع 180 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش
أخبار: قنص جنديين سعوديين في جيزان
أخبار: الديزل (7500) .. تخفيض سعر الدبة البنزين إلى (6500) ريال
أخبار: أبو راس : عبدالجبار نعمان مدرسة فنية من الإبداع والارتباط بالوطن
أخبار: حكومة " الانقاذ" تؤكد التزامها باتفاق السويد تمهيدا لتسوية شاملة
أخبار: خروقات للعدوان في الحديدة و10 غارات على 3 محافظات
أخبار: قصف مدفعي على جيزان.. اطلاق زلزال1 على مرتزقة بنجران
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ القزحي
أخبار: طيران العدوان يستهدف مدنيين بنهم
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: مجلس الأمن يعقد جلسة حول فنزويلا
أخبار: الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد الجابري
أخبار: 20 مليون يمني مهددون بالمجاعة
أخبار: طيران العدوان يشن 30 غارة على 3 محافظات
أخبار: قتلى وجرحى مرتزقة بكسر زحفين لهم بعسير
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ غالب جهلان
أخبار: صعدة..استشهاد مواطن بغارة للعدوان
أخبار: تحالف العدوان يواصل قصف منازل المدنيين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019