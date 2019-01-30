المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 20 غارة على محافظتي الحديدة وريمة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 9 غارات على محافظة الحديدة في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية الجراحي، مستهدفا مزارع المواطنين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن3 غارات على منطقة دير عفيف بمديرية باجل .. لافتا إلى أن الطيران الحربي مستمر في التحليق في أجواء المديريات الجنوبية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر إصابة امرأتين جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مدينة الدريهمي، في ظل تحليق مستمر للطيران الحربي في أجواء المدينة .. لافتا إلى أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية مدينة الشباب في شارع الـ90 ومنتجع الحديقة لاند بمديرية الحوك.



وفي محافظة ريمة شن طيران العدوان السعودي 8 غارات على مناطق كلابة والمناخ والغاوية بمديرية بلاد الطعام، وكان طيران العدوان قد شن في وقت سابق اليوم غارتين علي مديرية الجعفرية في ظل تحليق مستمر.

