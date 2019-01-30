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رئيس المؤتمر يستقبل المبعوث الاممي مارتن غريفيث (تفاصيل)

استقبل الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه الشيخ يحيي الراعي الامين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب والاستاذة فائقة السيد الامين العام المساعد للمؤتمر وعضوي اللجنة العامة الاستاذ جلال الرويشان نائب رئيس الوفد الوطني، والاستاذ خالد الديني عضو الوفد الوطني واحلام البريهي عضو اللجنة العامة والسفير يحيي السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر المبعوث الاممي الى اليمن السيد مارتن جريفيث ومعه مروان علي رئيس الدائرة السياسية بمكتب المبعوث واعضاء مكتبه .



وفي اللقاء رحب رئيس المؤتمر بالمبعوث الاممي، مشيدا بالجهود التي يبذلها في سبيل الوصول الى تفاهمات تشكل الأرضية المناسبة والملائمة للتوصل إلى اتفاق سلام .



وشدد ابو راس خلال اللقاء على اهمية التنفيذ الكامل لاتفاق السويد بشأن الحديدة ، مشيرا الى العراقيل التي تضعها قوى العدوان وحكومة الفار هادي لإعاقة وعرقلة تنفيذ هذا الاتفاق.



كما اكد ابو راس على أهمية استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين والمفقودين، مشيرا الى ان هذا الموضوع يجب ان يحتل الأولوية وبما يؤدي الى اطلاق جميع الأسرى والمعتقلين دون استثناء.



كما اشار رئيس المؤتمر الى اهمية ان تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على تحالف العدوان ومرتزقتهم بشأن رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء واعادة فتحه أمام الرحلات الدولية لما لذلك من ضرورة بالغة لآلاف المواطنين اليمنيين خصوصا المرضى والعالقين، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة حل مشكلة محافظة تعز وبحيث تكون هذه الملفات هي الارضية المناسبة لاعادة بناء الثقة بما يؤدي الى الاسهام في الذهاب نحو مفاوضات جديدة تناقش كافة القضايا .



وشدد على اهمية تجاوز المجتمع الدولي التركيز فقط على الجانب الإنساني الى الذهاب نحو العمل على ايقاف العدوان ورفع الحصار والبدء بعملية سياسية تفضي الى اتفاق سلام شامل وكامل وعادل يحفظ لليمنيين حقوقهم ووحدتهم وسيادتهم واستقلالهم..



واكد ابو راس على ان المؤتمر الشعبي العام سواء عبر قيادته في صنعاء او من خلال ممثليه في الوفد الوطني(وفد صنعاء) لن يألوا جهدا في دعم كل الجهود الأممية الرامية الى تحقيق السلام ايقاف العدوان ورفع الحصار واعادة الامن والاستقرار الى كافة ربوع اليمن..



من جانبه استعرض المبعوث الاممي نتائج زياراته الأخيرة ، مؤكدا على ان الامم المتحدة حريصة على العمل على تنفيذ اتفاق السويد سواء المتعلق بتبادل الأسرى او اتفاق الحديدة ، مشيرا الى ان هناك مواقف ايجابية من كافة الاطراف في هذا الاتجاه..



واشاد المبعوث الاممي بمواقف قيادة المؤتمر الشعبي العام الداعمة للجهود الأممية الرامية لتحيق السلام مؤكدا ان المؤتمر الشعبي العام يلعب دورا مهما في هذه المرحلة وسيكون له دور ايجابي وبناء ومهم في العملية السياسية وفي بناء اليمن بشكل عام بعد انتهاء الحرب..



وشدد غريفيت على اهمية ان تقدم كافة الاطراف المزيد من التنازلات من اجل انجاح اتفاق السويد والتهيئة للذهاب الى جولة مفاوضات قادمة تبحث كافة القضايا المتعلقة بتحقيق السلام..

