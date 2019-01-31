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المؤتمر نت - صعد العدوان السعودي ومرتزقته الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي على محافظة الحديدة وعدة محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة ستة مواطنين بينهم نساء

30 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية
الخميس, 31-يناير-2019
المؤتمرنت -
30 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية
صعد العدوان السعودي ومرتزقته الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي على محافظة الحديدة وعدة محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة ستة مواطنين بينهم نساء.

وذكر مصدر أمني أن مواطناً استشهد وأصيبت امرأتان بقصف للغزاة والمرتزقة على منزلهم في قرية المنقم بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن الغزاة والمرتزقة أطلقوا أكثر من 15 صاروخ كاتيوشا على قرية الزعفران ومحيطها في منطقة كيلو16 بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في أجواء مدينة الدريهمي .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على مزارع المواطنين مديرية الجراحي، وثلاث غارات على منطقة دير عفيف بمديرية باجل ، كما شن غارة على منطقة الكدن بمديرية الضحي و أربع غارات على منطقة المعشور في مديرية السخنة مع تحليق مكثف للطائرات التجسسية في أجواء المحافظة.

وقصفت قوى العدوان بالمدفعية والأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة كيلو7 وعدد من الأحياء السكنية في منطقة 7يوليو السكنية والمطار ، كما قصفت بعدد من القذائف المدفعية باتجاه جولة يمن موبايل وفندق الاتحاد وشارع الخمسين.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت مدينة الشباب في شارع الـ90 ومنتجع الحديدة لاند بقذائف المدفعية ، واستهدف قصف مكثف ضواحي مدينة الحديدة، مبيناً أن الغزاة والمرتزقة نفذوا عملية تسلل غرب حيس.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر إثر سلسلة غارات لطيران العدوان على منطقة الغاوية بمديرية بلاد الطعام في محافظة ريمة، كما شن غارتين على قرية عرسمة بمديرية الجعفرية.

وفي محافظة ذمار استشهد من أبناء قرية المجادر جراء سبع غارات شنها طيران العدوان على منطقة بني العارسي بمديرية وصاب السافل.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية بني سعد في محافظة المحويت، وسلسلة غارات على مديرية الظاهر و ثلاث غارات على مديرية كتاف بمحافظة صعدة، فيما استهدف قصف مدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.








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