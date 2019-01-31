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المؤتمر نت - قالت الشركة اليمنية للغاز أنها وزعت اليوم الخميس عدد (183) شاحنة غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه على المواطنين، وتوزيع 13 دينا للمناطق المتداخلة مع مديريات الأمانة.

وصول باخرة إلى الحديدة .. توزيع (183) شاحنة غاز منزلي بصنعاء
الخميس, 31-يناير-2019
المؤتمرنت -
وصول باخرة إلى الحديدة .. توزيع (183) شاحنة غاز منزلي بصنعاء
قالت الشركة اليمنية للغاز أنها وزعت اليوم الخميس عدد (183) شاحنة غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه على المواطنين، وتوزيع 13 دينا للمناطق المتداخلة مع مديريات الأمانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها إ أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 31 قاطرة منها تسع قاطرات لأمانة العاصمة و22 لبقية المحافظات.

وفي سياق متصل وصلت إلى ميناء الحديدة اليوم باخرة الغاز '' Mt-odyssey '' والتي تحمل على متنها أكثر من 4575 طن من مادة الغاز.

وأوضح نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي أن الباخرة التي وصلت اليوم تأتي ضمن عدة بواخر غاز تم استيرادها وستصل تباعا لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن القديمي قوله : أنه سيتم تخصيص هذه الكمية وتوزيعها على أصحاب المركبات والمصانع ومزارع الدواجن.








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