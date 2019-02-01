المؤتمرنت -

مصرع وجرح عشرات المرتزقة في عمليات للجيش

ألحق الجيش واللجان الشعبية بالعدو السعودي ومرتزقته هزائم وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية مباغتة على مواقع للمرتزقة غربي مجازة في عسير أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى قنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي غربي مجازة، وكذا تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه قبالة منفذ علب ومصرع واصابة من كانوا عليها.



وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في مجمع عاكفة أصاب هدفه بدقة ، كما أطلقت صاروخي زلزال 1 على تجمعات للمرتزقة في طيبة الإسم بصحراء الأجاشر وفي صحراء البقع قبالة نجران



واستهدفت وحدة القناصة أحد المرتزقة في رقابة مراش.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل جحفان في جيزان.



وأكد المصدر انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف مسنوداً بعدد من الغارات ومصرع واصابة العديد منهم في كمين محكم .



ولفت إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف ، فيما تم إطلاق صاروخي كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في جبهة اليتمة بالمديرية نفسها.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن الجيش واللجان كبدوا المرتزقة خسائر في العديد والعتاد في عملية إغارة على مواقعهم في أطراف مديرية دمت بمحافظة الضالع.



وقال المصدر إن أكثر من 15 مرتزقاً قتلوا وجرحوا بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهة عصيفرة بمحافظة تعز.





وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شرق حرض وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

