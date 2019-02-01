الجمعة, 01-فبراير-2019 الساعة: 03:59 م - آخر تحديث: 03:23 م (23: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر يتجدد
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
أخبار
المؤتمر نت - ألحق الجيش واللجان الشعبية بالعدو السعودي ومرتزقته هزائم وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مصرع وجرح عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
الجمعة, 01-فبراير-2019
المؤتمرنت -
مصرع وجرح عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
ألحق الجيش واللجان الشعبية بالعدو السعودي ومرتزقته هزائم وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية مباغتة على مواقع للمرتزقة غربي مجازة في عسير أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى قنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي غربي مجازة، وكذا تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه قبالة منفذ علب ومصرع واصابة من كانوا عليها.

وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في مجمع عاكفة أصاب هدفه بدقة ، كما أطلقت صاروخي زلزال 1 على تجمعات للمرتزقة في طيبة الإسم بصحراء الأجاشر وفي صحراء البقع قبالة نجران

واستهدفت وحدة القناصة أحد المرتزقة في رقابة مراش.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل جحفان في جيزان.

وأكد المصدر انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف مسنوداً بعدد من الغارات ومصرع واصابة العديد منهم في كمين محكم .

ولفت إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف ، فيما تم إطلاق صاروخي كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في جبهة اليتمة بالمديرية نفسها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن الجيش واللجان كبدوا المرتزقة خسائر في العديد والعتاد في عملية إغارة على مواقعهم في أطراف مديرية دمت بمحافظة الضالع.

وقال المصدر إن أكثر من 15 مرتزقاً قتلوا وجرحوا بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهة عصيفرة بمحافظة تعز.


وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شرق حرض وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يعبر لنصف نهائي كأس اسبانيا
عربي ودولي: السودان: اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على محافظتي الحديدة وريمة
أخبار: التقى غريفيث.. شرف يؤكد على صرف الرواتب وفتح مطار صنعاء
قضايا وآراء: المؤتمر يتجدد
أخبار: عشرات القتلى في صفوف العدوان ومرتزقته
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على 4 محافظات
أخبار: ابوراس يرأٍس اجتماعا للجان الخاصة بالإعداد لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية (تفاصيل)
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة ومأرب
أخبار: وصول طائرة شحن للصحة العالمية إلى صنعاء
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على صعدة
أخبار: قوى العدوان تواصل استهداف محافظة الحديدة
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة الشيخ حليمان
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على حرض وميدي
أخبار: توزيع 180 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش
أخبار: قنص جنديين سعوديين في جيزان
أخبار: الديزل (7500) .. تخفيض سعر الدبة البنزين إلى (6500) ريال
أخبار: أبو راس : عبدالجبار نعمان مدرسة فنية من الإبداع والارتباط بالوطن
أخبار: حكومة " الانقاذ" تؤكد التزامها باتفاق السويد تمهيدا لتسوية شاملة
أخبار: خروقات للعدوان في الحديدة و10 غارات على 3 محافظات
أخبار: قصف مدفعي على جيزان.. اطلاق زلزال1 على مرتزقة بنجران
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ القزحي
أخبار: طيران العدوان يستهدف مدنيين بنهم
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019