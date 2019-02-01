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طيران العدوان يشن 13 غارة على تعز

شن طيران العدوان السعودي اليوم 13 غارة مديرية الوازعية بمحافظة تعز .



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بـ 13 غارة مناطق متفرقة بمديرية الوازعية.



(سبـأ)

