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أخبار
طيران العدوان يشن 13 غارة على تعز
الجمعة, 01-فبراير-2019
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 13 غارة على تعز
شن طيران العدوان السعودي اليوم 13 غارة مديرية الوازعية بمحافظة تعز .
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بـ 13 غارة مناطق متفرقة بمديرية الوازعية.
(سبـأ)
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