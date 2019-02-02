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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف المواطنين وممتلكاتهم ،فيما شن الطيران عدة غارات على عدد من محافظات الجمهورية

23 غارة عدوانية على 3 محافظات يمنية
السبت, 02-فبراير-2019
المؤتمرنت -
23 غارة عدوانية على 3 محافظات يمنية
واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف المواطنين وممتلكاتهم ،فيما شن الطيران عدة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن متأثراً بجروحه إثر قصف للغزاة والمرتزقة على منطقة 7يوليو السكنية بمديرية الحالي في محافظة الحديدة ، واستهدف قصف مكثف لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة مناطق متفرقة بالمنطقة ذاتها.

وفي مديرية الدريهمي استهدف الغزاة و المرتزقة بقصف مدفعي قرية الكوعي ،وتم استهداف مناطق متفرقة بالمديرية بالأسلحة الرشاشة مع تحليق مكثف للطيران التجسسي .واستهدف المرتزقة بالقصف المدفعي والعيارات الثقيلة وصاروخ موجه منازل المواطنين في مدينة الدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الغزاة و المرتزقة قصفوا بالمدفعية باتجاه مطاحن البحر الحمر غرب كيلو 16 ،وتم استهداف مطار الحديدة و بوابته بصاروخ موجه وعدد من القذائف المدفعية ،لافتاً الى أن الطيران التجسسي حلق بشكل متواصل في أجواء المدينة وعدد من المديريات بالمحافظة.

وذكر المصدر أن قصفاً مكثفاً للمرتزقة بالصواريخ الموجهه وقذائف المدفعية باتجاه فندقي الاتحاد والواحة وحارة الضبياني .

وأوضح المصدر أن ثمانية مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة إثر استهداف طيران العدوان لسيارتهم في منطقة المخافي بمديرية مستبا بمحافظة حجة ، وشن الطيران غارة على قرية المشاف بالمديرية ذاتها ،واستهدف بثلاث غارات مديريتي حرض و ميدي .

وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي 13 غارة على مناطق متفرقة بمديرية الوازعية في محافظة تعز .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارتين مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ،و شن ثلاث غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ،واستهداف قصف مماثل ممتلكات المواطنين في مديرية باقم.








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