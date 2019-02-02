السبت, 02-فبراير-2019 الساعة: 07:26 م - آخر تحديث: 07:21 م (21: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر يتجدد
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
أخبار
المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، بحضور نائب وزير الخارجية حسين العزي، المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ليز غراندي.

وزير الخارجية يناقش مع غراندي جهود تعزيز العمل الإنساني
السبت, 02-فبراير-2019
المؤتمرنت -
وزير الخارجية يناقش مع غراندي جهود تعزيز العمل الإنساني
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، بحضور نائب وزير الخارجية حسين العزي، المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ليز غراندي.

جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الإنسانية المبذولة لتعزيز العمل الإنساني ودور الفاعلين وكذا الجوانب المتعلقة بتقديم التسهيلات المُيسرة لعمل المكاتب والبرامج والوكالات الإنسانية لضمان تدفق المساعدات للمستهدفين دون عوائق.
وأكد وزير الخارجية التزام حكومة الإنقاذ وأجهزتها بتسهيل دخول المساعدات وأطقم العمل في مشاريع الأمم المتحدة ومنحهم التأشيرات المطلوبة.

وأشار إلى استمرار إعاقة وصول السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية والمشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد اتخاذ إجراءات التفتيش الخاصة بالأمم المتحدة.

ولفت إلى إن إعاقة العدوان ومواليه للسفن هدفه إرباك الوضع الداخلي وعدم استمرار جهود بناء الثقة والتي يعتبرونها ستؤثر على مصالحهم.. مبينا أن المليشيات والجماعات المسلحة والقوات الموالية للعدوان قامت اليوم بهجوم عسكري على الدريهمي وذلك لإفشال جهود التسوية السياسية وإحلال السلام في اليمن.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تطرق الوزير شرف إلى موضوع خزان النفط العائم صافر وجهود حكومة الإنقاذ الوطني للاستفادة من النفط الخام لتغطية الاحتياجات الإنسانية وتفادي حدوث كارثة بيئية.. لافتا إلى أن الموضوع لا يزال كما كان قبل أكثر من عام دون التوصل إلى أي حلول من شأنها تفادي كارثة بيئية.

من جانبها أكدت غراندي، التزام الأمم المتحدة وبرامجها ومكاتبها ببذل كافة الجهود الهادفة لخدمة المواطن اليمني والتخفيف من معاناته.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: لبنان .. إتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية
رياضة: بثلاثية على اليابان.. قطر تخطف كأس آسيا لأول مرّة
محافظات: المحويت .. وفاة 31 حالة بالكوليرا
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على صنعاء
رياضة: برشلونة يعبر لنصف نهائي كأس اسبانيا
أخبار: وصول باخرة إلى الحديدة .. توزيع (183) شاحنة غاز منزلي بصنعاء
أخبار: 30 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية
أخبار: تعز.. مصرع وإصابة 15 مرتزقاً بقصف مدفعي
أخبار: رئيس المؤتمر يستقبل المبعوث الاممي مارتن غريفيث (تفاصيل)
عربي ودولي: السودان: اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على محافظتي الحديدة وريمة
أخبار: التقى غريفيث.. شرف يؤكد على صرف الرواتب وفتح مطار صنعاء
قضايا وآراء: المؤتمر يتجدد
أخبار: عشرات القتلى في صفوف العدوان ومرتزقته
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على 4 محافظات
أخبار: ابوراس يرأٍس اجتماعا للجان الخاصة بالإعداد لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية (تفاصيل)
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة ومأرب
أخبار: وصول طائرة شحن للصحة العالمية إلى صنعاء
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على صعدة
أخبار: قوى العدوان تواصل استهداف محافظة الحديدة
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة الشيخ حليمان
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على حرض وميدي
أخبار: توزيع 180 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش
أخبار: قنص جنديين سعوديين في جيزان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019