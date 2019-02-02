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المؤتمر نت - ضرورة التزام حكومة الإنقاذ بتنفيذ توصيات المجلس والتي سبق وأن التزمت بها أمام المجلس في وقت سابق، خاصة ما يتعلق منها بصرف رواتب الموظفين وتوفير المشتقات النفطية بالسعر المناسب وكذا توفير مادة الغاز المنزلي

تشكيل لجنة برلمانية لتوفير الغاز المنزلي للمواطنين
السبت, 02-فبراير-2019
المؤتمرنت -
تشكيل لجنة برلمانية لتوفير الغاز المنزلي للمواطنين
أقر مجلس النواب، اليوم السبت، تشكيل لجنة من بين أعضائه لمناقشة موضوع توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين وبالسعر المناسب وموافاة المجلس بما ستتوصل إليه مع الجانب الحكومي وفي مدة أقصاها أسبوع.

وفي الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية على أهمية تكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والانسجام والاحترام المتبادل في إطار العلاقة التي ينظمها القانون والدستور .

ولفت إلى ضرورة إلتزام الحكومة بكافة توصيات المجلس وخاصة ما يتعلق منها بتوفير الغاز المنزلي للمواطنين بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات .. مطالبا بتشكيل لجنة خاصة من المجلس لمتابعة موضوع توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.

وأشار نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى ضرورة التزام حكومة الإنقاذ بتنفيذ توصيات المجلس والتي سبق وأن التزمت بها أمام المجلس في وقت سابق، خاصة ما يتعلق منها بصرف رواتب الموظفين وتوفير المشتقات النفطية بالسعر المناسب وكذا توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.

وشددوا على أهمية التزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية لخطة الإنفاق السنوي لعامي 2017م- 2018م وفي موعدها المحدد وفقاً للقانون.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالبوا مؤسسات الدولة الاضطلاع بواجباتها وكافة المهام المناطة وفقاً للقانون، خاصة ما يتعلق بالجوانب المعيشية والحياتية والأمنية والخدمية للمواطنين.








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