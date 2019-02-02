المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 8 غارات على محافظتي صعدة وحجة

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة بالمديرية.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن 7 غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم.

وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم، مخلفا أضرار كبيرة فيها.



وفي محافظة حجة أصيب 3 مواطنين اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي في مديرية بكيل المير،

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة سيارة مواطن في مديرية كيل المير ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين

