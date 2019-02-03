المؤتمرنت -

قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للعدوان ومرتزقته

نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية عملية مشتركة استهدفت تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال ال24 ساعة الماضية ، وتم استهداف مواقعهم وتجمعاتهم بقصف صاروخي وعمليات هجومية ما أسفر عن تكبيدهم خسائر في العديد والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري ان عملية مشتركة لـسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات للغزاة والمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.،فيما استهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة في الجبهة نفسها ونتج عنها مصرع وجرح عدد منهم .



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة مجموعة من المرتزقة بتفجير استهدفهم في جبهة أسطر بمحافظة الجوف , فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في صفر الحنايا بجبهة حام وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفي المحافظة ذاتها تم تدمير آلية للمرتزقة في جبهة صبرين , وإعطاب رشاش بقصف مدفعي في جبهة الخليفين , وآلية عسكرية تم إعطابها في صفر الحنايا بجبهة حام .



وأكد المصدر أنه تم إطلاق أربعة صواريخ نوع زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الام بي سي وقبالة الخوبة بقطاع جيزان محققة إصابات مباشرة .



كما استهدف قصف مدفعي تجمع للمرتزقة شرق جبل الدود ،وقنص ثلاثة مرتزقة بالمنطقة نفسها ،



وفي جيزان كذلك لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم بكمين محكم لوحدة الهندسة قبالة جبل أم بي سي .



وحسب المصدر تم إفشال محاوله زحف للمرتزقة منطقة الصوح بنجران ،وتدمير مدرعتين لهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , فيما دكت المدفعية تجمعاتهم خلف رقابة المنارة

