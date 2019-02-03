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أخبار
غارتان لطيران العدوان على عمران
الأحد, 03-فبراير-2019
المؤتمرنت
-
غارتان لطيران العدوان على عمران
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على محافظة عمران، وأوضح مصدر أمني بعمران أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية حرف سفيان.
(سبأ)
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