أخبار غارتان لطيران العدوان على عمران المؤتمرنت -

غارتان لطيران العدوان على عمران

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على محافظة عمران، وأوضح مصدر أمني بعمران أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية حرف سفيان.



(سبأ)

















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